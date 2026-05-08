Il Bari ha vinto la partita contro il Catanzaro, ma questa vittoria non è stata sufficiente per evitare i playout. La squadra biancorossa ha combattuto fino all’ultimo, sperando in un risultato che potesse cambiare la situazione. Alla fine, ha guardato la notifica che annunciava la necessità di disputare le sfide di spareggio contro il Sudtirol.

Ci ha sperato il Bari. Ci ha creduto, ci ha provato, ha vinto e ha aspettato, con uno sguardo alla notifica, che ha sostituito la radiolina. Non è bastato, non è servito. Per la salvezza, adesso, bisognerà superare il Sudtirol nel playout. Del resto la salvezza diretta aveva i connotati dell'impresa quasi impossibile per i biancorossi. A Catanzaro la squadra di Longo ha dimostrato di essere viva. E' andata sotto, quando Verrengia ha fatto 1-0 su assist di D'Alessandro. Ha pareggiato al 23' con Moncini servito da Rao nel cuore dell'area di rigore. Poi Koffi ha sprecato il gol del vantaggio calabrese e al 40' il Bari ha trovato il 2-1, con un tiro al volo di Piscopo in area.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Il Bari espugna Catanzaro ma non basta: biancorossi ai playout contro il Sudtirol

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