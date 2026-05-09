Bari ancora vivo Di Cesare dopo la vittoria a Catanzaro | Ci siamo regalati un’altra possibilità

Il Bari si mantiene in corsa per la salvezza dopo aver vinto 3-2 contro il Catanzaro in trasferta. La vittoria permette ai biancorossi di evitare la retrocessione diretta e di qualificarsi ai playout, dove incontreranno il Südtirol. Dopo la partita, il tecnico ha commentato l'esito come un’occasione da sfruttare ulteriormente. La squadra si prepara ora alla sfida di spareggio per mantenere la categoria.

Il Bari resta in corsa per la salvezza. La vittoria 2-3 sul campo del Catanzaro ha permesso ai biancorossi di evitare la retrocessione diretta e di conquistare l’accesso ai playout, dove affronteranno il Südtirol.Al termine della sfida del Ceravolo, con Moreno Longo ancora in silenzio stampa, a.🔗 Leggi su Baritoday.it

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