Durante un’intervista rilasciata a Repubblica, il centrocampista dell’Inter ha parlato di un confronto avvenuto nello spogliatoio, in cui si sono scambiati alcune parole. Ha inoltre ricordato con ancora vivo il ricordo della perdita dello Scudetto per un solo punto. Le sue dichiarazioni forniscono uno sguardo diretto sulla situazione interna della squadra e sui sentimenti condivisi dai giocatori.

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© Calcionews24.com - Calhanoglu rivela: «Ci siamo confrontati e ci siamo detti questa cosa nello spogliatoio. È ancora vivo il ricordo dello Scudetto perso per un punto!»

Calhanoglu a La Repubblica: «Ci siamo confrontati: abbiamo il ricordo dell’anno scorso! La squadra è stata costruita bene: Chivu è più empatico di Inzaghi»di Andrea GrecoCalhanoglu a La Repubblica: l’intervista completa del turco nerazzurro.

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Inter, Calhanoglu: Il ricordo dello Scudetto perso è ancora vivo. Dopo aver perso due finali di Champions, l'obiettivo è quello. Chivu più empatico di Inzaghi. Poi traccia ...Il centrocampista turco ha raccontato alcuni retroscena e ha chiarito l'obiettivo da perseguire in questo finale di stagione. calciomercato.com

Calhanoglu: Ricordo scudetto perso vivo, ecco cosa ci siamo detti. Sogno? Vincere con l’InterIl centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu ha parlato del gol alla Roma, ma anche di Inzaghi e Chivu e del suo obiettivo ... fcinter1908.it