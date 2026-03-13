Montescudaio diventa un museo digitale a cielo aperto con ' Borgo Racconta'

Montescudaio ha installato una nuova segnaletica turistica interattiva nel centro storico grazie al progetto ‘Borgo Racconta’. Questo sistema consente ai visitatori di esplorare il patrimonio artistico e storico del paese attraverso smartphone, rendendo i vicoli e i monumenti accessibili in modo digitale. La trasformazione permette di vivere un’esperienza immersiva nel patrimonio locale senza dover usare strumenti tradizionali.

Il patrimonio artistico e storico di Montescudaio diventa a portata di smartphone. Grazie all'innovativo sistema di ‘Borgo Racconta’, il Comune ha completato l'installazione della nuova segnaletica turistica interattiva, trasformando i vicoli e i monumenti in un'esperienza digitale immersiva e coinvolgente. Attraverso il portale BorgoRacconta.it, visitatori e residenti possono ora accedere a una guida turistica dedicata, arricchita da travel podcast di alta qualità. Queste audioguide in italiano, inglese e tedesco, realizzate con uno storytelling emozionale e voci professionali, permettono di scoprire i segreti del borgo semplicemente inquadrando i QR code posizionati nei punti di maggior interesse. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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