Banksy terminato il restauro di The Migrant Child | il significato dell'opera che scosse Venezia nel 2019
Nel 2019, un'opera di Banksy è apparsa su Palazzo San Pantalon a Venezia, rappresentando un bambino migrante. Dopo aver subito un restauro, l'opera è stata riaperta al pubblico. Il murale affronta il tema delle migrazioni e della crisi umanitaria, attirando l'attenzione di visitatori e media. La presenza dell'opera ha suscitato discussioni sull'arte urbana e il suo ruolo nel rappresentare questioni sociali.
Comparsa nel 2019, The Migrant Child è un'opera di Banksy su Palazzo San Pantalon a Venezia che richiama il tema delle migrazioni e della crisi umanitaria. Dopo anni di esposizione ad acqua e salsedine il murales di era rovinato: oggi, grazie all'intervento di Banca Ifis, è stata restaurato e presentato in occasione della Biennale di Venezia 2026 tramite un tour itinerante tra i canali.🔗 Leggi su Fanpage.it
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