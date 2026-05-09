Banksy terminato il restauro di The Migrant Child | il significato dell'opera che scosse Venezia nel 2019

Nel 2019, un'opera di Banksy è apparsa su Palazzo San Pantalon a Venezia, rappresentando un bambino migrante. Dopo aver subito un restauro, l'opera è stata riaperta al pubblico. Il murale affronta il tema delle migrazioni e della crisi umanitaria, attirando l'attenzione di visitatori e media. La presenza dell'opera ha suscitato discussioni sull'arte urbana e il suo ruolo nel rappresentare questioni sociali.

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