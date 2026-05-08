Banksy completato il restauro di The Migrant Child l’opera realizzata sulla facciata di Palazzo San Pantalon a Venezia

L’opera intitolata «The Migrant Child», realizzata sulla facciata di Palazzo San Pantalon a Venezia, è stata sottoposta a un intervento di restauro e ora è stata presentata al pubblico. L’inaugurazione è avvenuta durante l’evento Curated by Heart, che si è tenuto negli spazi della Tesa 113 dell’Arsenale della città.

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Riconosciuta dallo stesso Banksy attraverso il proprio profilo Instagram, l'opera vuole essere una denuncia dello street artist verso due dei più intensi drammi della nostra società: i diritti dei minori e le tragedie legate alle migrazioni irregolari nel Mar Mediterraneo, ma, a causa del posizionamento lungo uno dei canali più trafficati di tutta Venezia, questa ha subito un processo di deterioramento dovuto agli effetti dell’umidità e della salsedine. Il dipinto, oggi tornato ai suoi originari splendori, è stato svelato nell’ambito di Curated by Heart, l’evento pubblico tenutosi presso gli spazi della Tesa 113 dell’Arsenale di Venezia alla presenza del Presidente di Banca Ifis, Ernesto Fürstenberg Fassio, del Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia e del premio Nobel per la Pace (2014), Kailash Satyarthi.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Banksy, completato il restauro di «The Migrant Child», l’opera realizzata sulla facciata di Palazzo San Pantalon a Venezia ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Riecco dopo il restauro il Banksy di Venezia. Viaggerà per i canali, poi tornerà nel "suo" palazzoTorna a “svelarsi” dopo mesi di restauro il Migrant child, il bambino migrante che lo street artist Banksy ha realizzato sul muro di un palazzo in... Restauro Palazzo Bastogi, nuovi lavori sulla facciata sinistraFIRENZE – Il restauro di Palazzo Bastogi, storica sede dell’Archivio Storico del Comune di Firenze in via dell’Oriuolo, entra nella sua fase... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Riecco dopo il restauro il Banksy di Venezia. Viaggerà per i canali, poi tornerà nel suo palazzo; 'The Migrant Child' di Banksy è di nuovo visibile a Venezia; Il Migrant Child di Bansky riappare all'Arsenale per l'inaugurazione della Biennale; Torna visibile 'The Migrant Child', l'opera di Banksy sui diritti dei minori. Banksy, completato il restauro di The Migrant Child , l’opera realizzata sulla facciata di Palazzo San Pantalon a VeneziaL'opera è stata svelata nell’ambito di Curated by Heart, l’evento pubblico tenutosi presso gli spazi della Tesa 113 dell’Arsenale di Venezia. Si completa così il percorso di salvataggio avviato nel 20 ... vanityfair.it Venezia, Banca Ifis conclude il restauro del Migrant Child di BanksyEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net Tra poco al TG5 un servizio su “The Migrant Child", l’opera dell’artista Banksy, restaurata da Banca Ifis, e presentata al pubblico ieri nell’ambito della Vernice della 61/a Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia. @BancaIfis x.com