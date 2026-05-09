Bando taxi Roma i candidati della terza opzione sfidano il Campidoglio | partite le pec per le licenze ordinarie e i risarcimenti

I tassisti che rappresentano la terza opzione a Roma hanno inviato le PEC al Comune per richiedere l’assegnazione di una licenza ordinaria, sfidando così le decisioni dell’amministrazione comunale. La richiesta riguarda anche i risarcimenti legati a questo procedimento. Le comunicazioni ufficiali sono state spedite in questi giorni, segnando un passo formale nel confronto tra i rappresentanti della categoria e le autorità locali.

Anche a costo di “sfidare” le intenzioni del Campidoglio, i tassisti della terza opzione hanno spedito ufficialmente le pec al comune di Roma per chiedere l’assegnazione di una licenza ordinaria. Parliamo di quei candidati che, in occasione del bando taxi, pur avendo dei punteggi che li facevano.🔗 Leggi su Romatoday.it

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