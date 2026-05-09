Bandiere palazzi illuminati e volontari in festa | il novarese celebra la giornata mondiale della Croce Rossa

L’8 maggio, in tutta la provincia di Novara, sono stati organizzati eventi e iniziative per ricordare la giornata mondiale della Croce Rossa e della mezzaluna rossa, in coincidenza con l’anniversario della nascita del suo fondatore, Henry Dunant. Durante la giornata, molte strutture hanno esposto bandiere e hanno illuminato edifici pubblici, mentre volontari si sono riuniti per partecipare alle celebrazioni.

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L'8 maggio, in occasione della nascita del fondatore Henry Dunant, anche la provincia di Novara ha celebrato la giornata mondiale della Croce Rossa e della mezzaluna rossa. L'iniziativa ha coinvolto i comitati locali e le amministrazioni comunali con gesti simbolici volti a onorare i valori di.🔗 Leggi su Novaratoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Modena in rosso, la città celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna RossaIn occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, venerdì 8 maggio la fontana dei due Fiumi opera del Graziosi in largo... Cesena celebra la giornata della Croce Rossa ItalianaIn occasione della Giornata della Croce Rossa Italiana, che si celebra oggi, l’amministrazione comunale di Cesena ha voluto manifestare sostegno e... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Bandiere, palazzi illuminati e volontari in festa: il novarese celebra la giornata mondiale della Croce Rossa; Settimana Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa: in Toscana iniziative diffuse, bandiere sui palazzi pubblici e il campo regionale SpringStage Plus 2026; Monfalcone celebra la Giornata della Croce Rossa con bandiere e monumenti illuminati; L’Aquila, bandiera Croce Rossa all’Emiciclo per la giornata internazionale. Bandiere, palazzi illuminati e volontari in festa: il novarese celebra la giornata mondiale della Croce RossaL'8 maggio, in occasione della nascita del fondatore Henry Dunant, anche la provincia di Novara ha celebrato la giornata mondiale della Croce Rossa e della mezzaluna rossa. L'iniziativa ha coinvolto i ... novaratoday.it Fiamignano celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa: il Municipio si illumina di rosso e sventola la bandiera CRIFiamignano celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa: il Municipio si illumina di rosso e sventola la bandiera CRI: In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa, che ricorre l’8 maggio, ... rietinvetrina.it Il Ponte Romano si illumina di rosso per la Giornata Mondiale della Croce Rossa x.com [CONSIGLIO] Benemerenza COVID Croce Rossa: negata per termini scaduti nonostante i dati siano già nel database. Ha senso reddit