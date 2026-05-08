Cesena celebra la giornata della Croce Rossa Italiana
A Cesena oggi si celebra la Giornata della Croce Rossa Italiana. Per l’occasione, il Comune ha esposto la bandiera dell’associazione sul balcone di palazzo Albornoz, sede del Municipio. La cerimonia è stata organizzata per mostrare vicinanza al Comitato locale e all’intera organizzazione. La giornata è stata accompagnata da iniziative e manifestazioni pubbliche dedicate ai volontari e alle attività svolte dall’associazione nella città.
In occasione della Giornata della Croce Rossa Italiana, che si celebra oggi, l’amministrazione comunale di Cesena ha voluto manifestare sostegno e vicinanza al Comitato cesenate e a tutta l’associazione esponendo la bandiera della Croce Rossa sul balcone di palazzo Albornoz, sede del Municipio.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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