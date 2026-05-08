Cesena celebra la giornata della Croce Rossa Italiana

Da cesenatoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cesena oggi si celebra la Giornata della Croce Rossa Italiana. Per l’occasione, il Comune ha esposto la bandiera dell’associazione sul balcone di palazzo Albornoz, sede del Municipio. La cerimonia è stata organizzata per mostrare vicinanza al Comitato locale e all’intera organizzazione. La giornata è stata accompagnata da iniziative e manifestazioni pubbliche dedicate ai volontari e alle attività svolte dall’associazione nella città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In occasione della Giornata della Croce Rossa Italiana, che si celebra oggi, l’amministrazione comunale di Cesena ha voluto manifestare sostegno e vicinanza al Comitato cesenate e a tutta l’associazione esponendo la bandiera della Croce Rossa sul balcone di palazzo Albornoz, sede del Municipio.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Notizie correlate

Modena in rosso, la città celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna RossaIn occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, venerdì 8 maggio la fontana dei due Fiumi opera del Graziosi in largo...

La città celebra San Marco: torna il “bòcolo” della Croce RossaIl 25 aprile, giorno di San Marco, patrono di Venezia e Pordenone, torna anche quest’anno in città la tradizione del dono del “bòcolo”, il bocciolo...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Croce Rossa, l’8 maggio iniziative in Alto Adige per la Giornata mondiale; Modena in rosso, la città celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa; Giornata mondiale della Croce Rossa, consegnata la bandiera al Comune di Ancona; La bandiera della Croce Rossa sventola sul Comune: la città celebra volontari e operatori.

croce rossa italiana cesena celebra la giornataLa Torre Civica si colora di rosso per la Giornata Mondiale della Croce RossaVenerdì 8 maggio per ricordare l'impegno quotidiano dei volontari e degli operatori nell'assistenza umanitaria, nel soccorso in emergenza e nella tutela della dignità delle persone ... casalenews.it

croce rossa italiana cesena celebra la giornataGiornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, le missioni nel mondo: i datiLeggi su Sky TG24 l'articolo Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, le missioni nel mondo: i dati ... tg24.sky.it

Trova facilmente notizie e video collegati.