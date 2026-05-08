Cesena celebra la giornata della Croce Rossa Italiana

A Cesena oggi si celebra la Giornata della Croce Rossa Italiana. Per l’occasione, il Comune ha esposto la bandiera dell’associazione sul balcone di palazzo Albornoz, sede del Municipio. La cerimonia è stata organizzata per mostrare vicinanza al Comitato locale e all’intera organizzazione. La giornata è stata accompagnata da iniziative e manifestazioni pubbliche dedicate ai volontari e alle attività svolte dall’associazione nella città.

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In occasione della Giornata della Croce Rossa Italiana, che si celebra oggi, l’amministrazione comunale di Cesena ha voluto manifestare sostegno e vicinanza al Comitato cesenate e a tutta l’associazione esponendo la bandiera della Croce Rossa sul balcone di palazzo Albornoz, sede del Municipio.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Modena in rosso, la città celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna RossaIn occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, venerdì 8 maggio la fontana dei due Fiumi opera del Graziosi in largo... La città celebra San Marco: torna il “bòcolo” della Croce RossaIl 25 aprile, giorno di San Marco, patrono di Venezia e Pordenone, torna anche quest’anno in città la tradizione del dono del “bòcolo”, il bocciolo... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Croce Rossa, l’8 maggio iniziative in Alto Adige per la Giornata mondiale; Modena in rosso, la città celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa; Giornata mondiale della Croce Rossa, consegnata la bandiera al Comune di Ancona; La bandiera della Croce Rossa sventola sul Comune: la città celebra volontari e operatori. La Torre Civica si colora di rosso per la Giornata Mondiale della Croce RossaVenerdì 8 maggio per ricordare l'impegno quotidiano dei volontari e degli operatori nell'assistenza umanitaria, nel soccorso in emergenza e nella tutela della dignità delle persone ... casalenews.it Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, le missioni nel mondo: i datiLeggi su Sky TG24 l'articolo Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, le missioni nel mondo: i dati ... tg24.sky.it Si celebra oggi la Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Per l'occasione il Comune di Sora ha esposto sulla balconata del Palazzo Municipale la bandiera della Croce Rossa Italiana. Il gesto simbolico vuole riconoscere pubblica - facebook.com facebook Due cose sono nella mia testa da ieri: la domanda di un Volontario, ed amico, che mi chiedeva se mi tremano i polsi quando porto la testimonianza della Croce Rossa Italiana in questi consessi, e l’affetto della delegazione della Federazione Internazionale di x.com