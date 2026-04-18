Negli ultimi mesi si è parlato molto dei crediti deteriorati nel settore bancario italiano, con un'attenzione particolare alle piccole banche. Tuttavia, i dati mostrano che il problema principale riguarda la fragilità delle piccole e medie imprese che ricevono finanziamenti. La questione non riguarda tanto le banche di dimensioni ridotte, quanto lo stato di salute delle imprese che si affidano al credito. Questa situazione mette in evidenza le difficoltà di molte aziende di dimensioni più contenute.

Chi legge in modo superficiale i numeri sui crediti deteriorati delle banche (piccole) meno significative italiane, le cosiddette Lsi, arriva alla conclusione più sbrigativa e più pigra, cioè che le banche piccole facciano più Npl perché sanno gestire peggio il rischio, ma il paper della Banca d’Italia del marzo 2026 racconta una storia assai meno banale, costruita su una base dati di circa 2,6 milioni di osservazioni relative al periodo 2021-2024, e mostra che il maggior tasso di deterioramento non può essere letto seriamente senza guardare prima al tipo di imprese finanziate, alla loro struttura economico-finanziaria e alla composizione effettiva dei portafogli creditizi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crediti deteriorati: il problema non sono le piccole banche, ma la fragilità delle Pmi che vanno a credito

Notizie correlate

Nuove regole per i crediti deteriorati delle piccole banche ma la stretta è gradualeROMA - Crediti vecchi, scaduti da più di 5 anni che restano come scorie nei bilanci delle banche di minori dimensioni, difficili da recuperare e da...

Panetta avverte le banche ma non sarà ascoltato! La selezione del rischio non diventi credito negato alle PmiIl messaggio lanciato da Fabio Panetta al congresso Assiom Forex merita di essere letto per quello che è: non un invito a “prestare a chiunque”, ma...

Una raccolta di contenuti

Si parla di: Blog | Crediti deteriorati: il problema non sono le piccole banche, ma la fragilità delle Pmi.

Crediti deteriorati giù in Italia, non in Germania e Francia. Ma i tempi di recupero non scendonoMESTRE – Gli anni ruggenti dei crediti deteriorati sono passati, ma il mercato europeo è tutt’altro che assopito. Negli ultimi due anni, lo stock delle Non Performing Exposures (Npe) delle banche ... repubblica.it

Crediti deteriorati: Italia promossa, male Francia e GermaniaBene, ma non benissimo. La lotta delle banche europee contro i pericolosi crediti deteriorati (gli Npl, acronimo di Non performing loans ) mutui, finanziamenti, prestiti che i debitori non riescono a ... avvenire.it