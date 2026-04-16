Iscc Fintech e Banca Clv | conclusa la vendita di crediti deteriorati alla Spv 2604 Barbaresco Srl

Il 14 aprile, Integrated System Credit Consulting Fintech Spa ha annunciato la conclusione di una operazione di vendita di crediti deteriorati. La società ha trasferito un portafoglio di crediti a una società veicolo denominata “Spv 2604 Barbaresco Srl”. La transazione riguarda crediti di deterioramento aziendale e si inserisce in una strategia di gestione di crediti problematici. La notizia riguarda anche la banca coinvolta nel processo di cessione.

Il 14 aprile Integrated System Credit Consulting Fintech Spa – società attiva in Italia nel settore dell’acquisto di portafogli cosiddetti granulari di crediti non performing loan da parte di istituzioni finanziarie, società regolamentate di erogazione di beni o servizi (telefonia, gas, luce), special purpose vehicles e società finanziarie ex art. 106 Tub e nell’attività di gestione e recupero degli stessi (attività di “Credit Management”) – e Credito Lombardo Veneto Spa (Banca Clv) -istituto privato bresciano che combina banca commerciale e finanza strutturata – hanno perfezionato un’operazione di cessione pro soluto da parte della Iscc...🔗 Leggi su Bergamonews.it

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