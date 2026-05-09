Balochistan 58 morti per l’offensiva | a rischio i siti minerari USA e Cina

Nella regione del Balochistan, almeno 58 persone sono state uccise durante un'operazione militare contro i militanti. L'offensiva ha coinvolto diverse aree e ha causato numerosi feriti. La situazione ha avuto ripercussioni sui siti minerari controllati da aziende statunitensi e cinesi. Restano ancora da chiarire i finanziamenti occulti che sostengono le attività dei militanti e le modalità con cui gli Stati Uniti intendono tutelare i loro investimenti nel progetto minerario di Reko Diq.

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