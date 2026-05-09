Balochistan 58 morti per l’offensiva | a rischio i siti minerari USA e Cina
Nella regione del Balochistan, almeno 58 persone sono state uccise durante un'operazione militare contro i militanti. L'offensiva ha coinvolto diverse aree e ha causato numerosi feriti. La situazione ha avuto ripercussioni sui siti minerari controllati da aziende statunitensi e cinesi. Restano ancora da chiarire i finanziamenti occulti che sostengono le attività dei militanti e le modalità con cui gli Stati Uniti intendono tutelare i loro investimenti nel progetto minerario di Reko Diq.
? Domande chiave Chi finanzia segretamente l'offensiva coordinata dei militanti nel Balochistan?. Come possono gli USA proteggere i miliardi investiti a Reko Diq?. Perché la instabilità iraniana minaccia i corridoi minerari pakistani?. Quali potenze straniere sfruttano il malcontento locale per destabilizzare Islamabad?.? In Breve 500 militanti hanno colpito 18 obiettivi strategici lo scorso 31 gennaio.. Investimenti USA a Reko Diq ammontano a 1,3 miliardi di dollari.. Il progetto minerario prevede la creazione di 7.500 posti di lavoro locali.. L'esperto Abdul Basit ipotizza basi logistiche solide per i gruppi separatisti.. Almeno 58 persone sono morte a seguito di un massiccio attacco coordinato da 500 militanti in 12 aree diverse del Balochistan lo scorso 31 gennaio.🔗 Leggi su Ameve.eu
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