Oggi si registrano nuovi episodi di tensione tra Stati Uniti, Israele e Iran, con bombardamenti statunitensi e israeliani sull’Iran e contrattacchi in Qatar e Bahrein. L’Idf ha colpito il Libano provocando sette vittime, mentre si apre un mistero sull’offensiva curda dall’Iraq contro la Repubblica islamica, che Teheran attribuisce a gruppi separatisti. I Pasdaran rivendicano attacchi a una petroliera statunitense nel Golfo.

Gli Stati Uniti e Israele continuano a bombardare l’Iran, dove almeno 1.045 persone sono rimaste uccise dall’inizio della guerra, mentre Tel Aviv prosegue i raid aerei e avanza con le proprie truppe anche in Libano, dove la missione Unifil si è detta “seriamente preoccupata” per l’ordine di evacuazione diramato dalle forze armate israeliane alla popolazione civile a nord del fiume Litani. La Republica islamica ha risposto con attacchi missilistici contro lo Stato ebraico, colpito anche dalle ritorsioni di Hezbollah, e gli alleati di Usa e Israele nel Golfo. Nella notte intanto, mentre le ostilità in Medio Oriente entravano nel sesto giorno, la maggioranza repubblicana al Senato Usa ha bloccato una risoluzione volta a frenare la campagna militare lanciata dal presidente Donald Trump contro Teheran, con un voto di 53 a 47. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Continuano i bombardamenti Usa e di Israele sull’Iran, che risponde con contrattacchi in Qatar e Bahrein. Idf bombarda il Libano: 7 morti. Giallo su un’offensiva curda dall’Iraq contro la Repubblica islamica. Teheran: “Colpiti gruppi separatisti”. Pasdaran rivendicano attacchi contro una petroliera Usa nel Golfo

Stati Uniti e Israele attaccano l'Iran, Teheran risponde: è guerra Esplosioni a Tel Aviv. Colpita la base della flotta Usa in Bahrein. Missili su Qatar, Emirati e Kuwait. Chiuso lo spazio aereo nel GolfoIn seguito alle «aggressioni degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran», l'ambasciata russa a Teheran ha chiesto ai connazionali di lasciare il...

Iran, ucciso l’ex presidente iraniano Ahmadinejad. Tre soldati Usa morti. Gli attacchi contro i paesi del Golfo e Israele continuano – I videoIl Centcom, il Comando centrale degli Stati Uniti, ha fatto sapere che «tre militari statunitensi sono stati uccisi in azione e cinque sono rimasti...

Crisi Iran-Usa: Israele spinge per la guerra, estratto dal nuovo episodio del Podcast di Limes

Una selezione di notizie su Continuano i bombardamenti Usa e di....

Temi più discussi: Iran, ucciso Khamenei. Continuano i bombardamenti Usa-Israele; Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; Trump apre all’Iran: Vogliono parlare, ho accettato. Ma i bombardamenti continuano; Il racconto dell’attacco Usa-Israele all’Iran minuto per minuto: cos’è successo.

USA e Israele attaccano l’Iran: guerra iniziata/ Video, bombe su Teheran, droni e missili su Tel AvivUSA e Israele hanno attaccato l'Iran, è iniziata la guerra tanto annunciata da Trump. Bombe su Teheran e missili anche su Tel Aviv ... ilsussidiario.net

Guerra in Iran, bombardamenti in tutto il Medio Oriente/ Trump: Grande ondata deve ancora arrivareLa guerra in Iran giunge al giorno numero 4 con i bombardamenti che si sono estesi a tutta l'area del Medio Oriente: ecco gli ultimi aggiornamenti ... ilsussidiario.net

Continuano le #catechesi di #PapaLeoneXIV sui documenti del #Concilio aticano II. La riflessione sull'Udienza Generale è affidata alla biblista Marinella Perroni. Oggi #4marzo alle 17.30 su #TV2000 - facebook.com facebook

Per Rula e per tutti i suoi compari vale la citazione di Alexander Solzhenitsyn: “Sappiamo che mentono. Sanno che stanno mentendo. Sanno che noi sappiamo che mentono. Sappiamo che loro sanno che noi sappiamo che mentono. Eppure continuano a me x.com