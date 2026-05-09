Ballando On The Road, il fortunato progetto ideato nel 2015 da Milly Carlucci e Aurelia Production, torna quest'anno con la sua undicesima edizione per scoprire nuovi talenti della danza in tutta Italia. Aperto a ballerini di ogni età e stile, il tour rappresenta una vetrina d’eccezione per professionisti e appassionati. Il percorso di selezione, articolato in una fase virtuale e una dal vivo, culminerà con la scelta di 32 unità di ballo che accederanno alle puntate televisive del format. Tra queste, le 8 migliori avranno il privilegio di partecipare al torneo Ballando con Te all’interno della 21ª stagione di Ballando con le stelle su Rai 1, confermando l'evento come un trampolino di lancio unico verso il grande pubblico.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ballando on the road: al via l'11º edizione del progetto ideato da Milly Carlucci

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