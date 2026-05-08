Ballando on the road | Milly Carlucci al Campania per il talent dedicato alla danza
Ballando On The Road, il progetto ideato nel 2015 da Milly Carlucci e da Aurelia Production, torna anche nel 2026 con la sua 11esima edizione, confermandosi un punto di riferimento nella ricerca e valorizzazione dei talenti della danza su tutto il territorio nazionale.Nato con l’obiettivo di.🔗 Leggi su Casertanews.it
Notizie correlate
Al Campania arriva il talent "Ballando On The Road 2026"Ballando On The Road 2026, il talent itinerante ideato nel 2015 da Milly Carlucci e Aurelia Production, approda al Centro Commerciale Campania per la...
BALLANDO ON THE ROAD 2026: LE PRIME DUE TAPPE CON MILLY CARLUCCI E TANTI TALENTIBallando On The Road (BOTR), il progetto ideato nel 2015 da Milly Carlucci e da Aurelia Production, torna anche nel 2026 con la sua 11ª edizione,...
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Temi più discussi: Ballando On The Road 2026 fa tappa al Centro Commerciale Campania; Ballando On The Road 2026: al via l’11ª edizione del talent itinerante dedicato alla danza -; Ballando on the Road 2026: calendario casting, tappe e guida completa; Ballando On The Road 2026 arriva al Centro Commerciale Campania con i casting live di Rai 1.
Carlucci riparte con nuova edizione Ballando On The RoadBallando On The Road, il progetto ideato nel 2015 da Milly Carlucci e da Aurelia Production, torna anche nel 2026 con la sua 11a edizione, confermandosi un punto di riferimento nella ricerca e valoriz ... ansa.it
Ballando On The Road 2026 fa tappa al Centro Campania, Casting Rai 1 per la tappa SudScopri tutti i dettagli riguardo Ballando On The Road 2026 fa tappa al Centro Campania, Casting Rai 1 per la tappa Sud . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com
La mia vera passione è il ballo. Non l’ho mai detto a nessuno, ma Milly Carlucci mi voleva scritturare per Ballando con le stelle. - facebook.com facebook
Milly Carlucci su «Oggi»: «Sono stata una mamma invadente, cercherò di non esserlo con la mia nipotina» x.com