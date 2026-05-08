Ballando on the road | Milly Carlucci al Campania per il talent dedicato alla danza

Da casertanews.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ballando On The Road, il progetto ideato nel 2015 da Milly Carlucci e da Aurelia Production, torna anche nel 2026 con la sua 11esima edizione, confermandosi un punto di riferimento nella ricerca e valorizzazione dei talenti della danza su tutto il territorio nazionale.Nato con l’obiettivo di.🔗 Leggi su Casertanews.it

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