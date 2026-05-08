Nel 2026 torna “Ballando On The Road”, un progetto nato nel 2015 e ideato da Milly Carlucci insieme a una casa di produzione. La 11ª edizione prevede due tappe che coinvolgeranno numerosi talenti della danza provenienti da diverse parti del paese. La manifestazione si conferma come una piattaforma dedicata alla scoperta di giovani artisti e appassionati di ballo. Le prime tappe si svolgeranno con la partecipazione di vari protagonisti del settore.

Ballando On The Road, il progetto ideato nel 2015 da Milly Carlucci e da Aurelia Production, torna anche nel 2026 con la sua 11ª edizione, confermandosi un punto di riferimento nella ricerca e valorizzazione dei talenti della danza su tutto il territorio nazionale. Nato con l’obiettivo di scoprire ballerini di ogni età e livello – professionisti e appassionati – BOTR continua il suo viaggio attraverso l’Italia, offrendo un’importante opportunità di visibilità e crescita artistica. Anche per l’edizione 2026, il live casting si presenta con una formula mista, articolata in due fasi: Prima fase – selezione virtuale I candidati potranno iscriversi inviando un video tramite la piattaforma ufficiale di BOTR.🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - BALLANDO ON THE ROAD 2026: LE PRIME DUE TAPPE CON MILLY CARLUCCI E TANTI TALENTI

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#BALLANDOONTHEROAD 2026: LE PRIME DUE TAPPE CON #MILLYCARLUCCI E TANTI TALENTI

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