BALLANDO ON THE ROAD 2026 | LE PRIME DUE TAPPE CON MILLY CARLUCCI E TANTI TALENTI LE FOTO
Ballando On The Road torna nel 2026 con la sua undicesima edizione, un progetto nato nel 2015 e ideato dalla stessa conduttrice e da una produzione indipendente. Le prime due tappe si sono svolte recentemente, coinvolgendo numerosi talenti della danza e attirando l’attenzione di pubblico e partecipanti. L’evento si svolge in diverse località italiane, offrendo a ballerini emergenti l’opportunità di mettersi in mostra e confrontarsi con altri appassionati.
Ballando On The Road, il progetto ideato nel 2015 da Milly Carlucci e da Aurelia Production, torna anche nel 2026 con la sua 11ª edizione, confermandosi un punto di riferimento nella ricerca e valorizzazione dei talenti della danza su tutto il territorio nazionale. Nato con l’obiettivo di scoprire ballerini di ogni età e livello – professionisti e appassionati – BOTR continua il suo viaggio attraverso l’Italia, offrendo un’importante opportunità di visibilità e crescita artistica. Anche per l’edizione 2026, il live casting si presenta con una formula mista, articolata in due fasi: Prima fase – selezione virtuale I candidati potranno iscriversi inviando un video tramite la piattaforma ufficiale di BOTR.🔗 Leggi su Bubinoblog
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