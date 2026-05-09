Bagnini alle urne Casadei il più votato

Nella serata di giovedì si sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio della Cooperativa bagnini di Riccione. Tra i candidati, si è distinto per il numero di voti ricevuti uno dei membri della cooperativa, che ha ottenuto la maggioranza degli appoggi. La votazione si è svolta senza particolari incidenti e ha visto la partecipazione di numerosi soci. I risultati definiranno i nuovi rappresentanti dell’organizzazione.

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