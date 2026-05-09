Bagnini alle urne Casadei il più votato
Nella serata di giovedì si sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio della Cooperativa bagnini di Riccione. Tra i candidati, si è distinto per il numero di voti ricevuti uno dei membri della cooperativa, che ha ottenuto la maggioranza degli appoggi. La votazione si è svolta senza particolari incidenti e ha visto la partecipazione di numerosi soci. I risultati definiranno i nuovi rappresentanti dell’organizzazione.
La Cooperativa bagnini di Riccione va sul sicuro. Nella serata di giovedì si sono tenute le elezioni per il rinnovo del consiglio della Cooperativa. Tra i presenti in sede e le deleghe dei soci, i votanti sono stati in tutto 68 sui 98 stabilimenti rappresentati dalla Coop bagnini. Il più votato è stato il presidente uscente Diego Casadei, nonché presidente di Oasi balneare. A Casadei sono andati 44 voti. Il secondo è risultato Christian Casadei con 43 preferenze, anche in questo caso si tratta di consigliere riconfermato. A dirla tutta non ci sono state grandi sorprese. I nove consiglieri precedenti sono stati tutti riconfermati. A questi vanno aggiunti due nuovi membri: Fabio Corazza (40 voti) e Gianni Angelini (31).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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