Cittadini alle urne | si vota sulla riforma della giustizia Alle 12 l' affluenza sfiora il 15% più del doppio dell' ultimo referendum

Da ilgiornale.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 7 di questa mattina sono state aperte le urne per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia, a cui possono partecipare 51 milioni di cittadini. Alle 12 l’affluenza si attesta intorno al 15%, più del doppio rispetto all’ultimo referendum. Le persone si stanno recando ai seggi per esprimere il loro voto, che rimarranno aperti fino a sera.

Si potrà votare oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Immediatamente dopo inizierà lo spoglio delle schede Urne aperte a partire dalle 7 di stamani per il referendum costituzionale confermativo sulla riforma della giustizia, al quale potranno partecipare 51.424.729 elettori, di cui 5.477.619 all’estero. I seggi resteranno aperti nel primo nella giornata di oggi fino alle 23, mentre domani, lunedì 23 marzo, le urne riapriranno alle 7 e chiuderanno alle 15. Immediatamente dopo inizierà lo spoglio delle schede. Essendo un referendum confermativo, non è richiesto il superamento del quorum. Sulla scheda, di colore verde, gli elettori dovranno rispondere con un Sì o con un No al quesito "Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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