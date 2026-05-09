Durante le qualifiche a Le Mans, Bagnaia ha ottenuto la pole position con un tempo molto vicino a quello di Marquez, ma alla fine è riuscito a superarlo di pochi millesimi. Marquez aveva stabilito un record in Q1, ma non è stato confermato nella sessione successiva. La sessione di qualificazione ha visto una lotta serrata tra i due piloti, con Bagnaia che ha migliorato il suo tempo nelle fasi finali.

? Domande chiave Come ha fatto Bagnaia a recuperare il vantaggio su Marquez?. Perché il record di Marquez in Q1 non è stato confermato?. Cosa ha causato il rallentamento di Marquez nell'ultimo tentativo?. Chi potrà sfidare la Ducati di Bagnaia nella gara di domani?.? In Breve Marquez infranta record pista in Q1 con tempo di 1:29.288 il 9 maggio 2026.. Bezzecchi terzo in griglia con distacco di 0,023 secondi dal vertice.. Di Giannantonio quarto e Acosta quinto dopo sessione Q2 al Bugatti Circuit.. Jorge Martin ottavo dopo il miglioramento tardivo del cronometraggio in Q2.. Francesco Bagnaia ha conquistato la pole position al Gran Premio di Francia di MotoGP a Le Mans, battendo il compagno di squadra Marc Marquez per un margine infinitesimale di soli 0,012 secondi durante la sessione di qualifica di sabato 9 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bagnaia stravince a Le Mans: pole position millimetrica su Marquez

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Bagnaia in pole a Le Mans: Pecco davanti a Marc Marquez, Bezzecchi terzoIl pilota Ducati firma il miglior tempo in 1’29"634 e conquista la prima casella sulla griglia del Gran Premio di Francia.

Marco Bezzecchi in pole position a Buriram! Marc Marquez in piazza d’onore, Bagnaia arretratoDoveva essere pole position e così è stato per Marco Bezzecchi a Buriram, in Thailandia.

Tutti gli aggiornamenti

Bagnaia: Ultimo tra le Ducati, sgommavo in quintaPartito dalla tredicesima posizione, Bagnaia ha manifestato significative difficoltà nel trovare il giusto ritmo e controllo, terminando la gara lontano dalla zona podio. Sono stato l'ultimo delle ... it.blastingnews.com

Di Giannantonio domina le pre-qualifiche MotoGP a Jerez, Bagnaia cade e riparteFabio Di Giannantonio si è affermato come il protagonista indiscusso delle pre-qualifiche MotoGP per il Gran Premio di Spagna, tenutesi sull'iconico circuito di Jerez. Il pilota del Pertamina Enduro ... it.blastingnews.com