Marco Bezzecchi ha ottenuto la pole position a Buriram con un tempo di 1’28”652, confermando la sua prima posizione nel weekend del Mondiale 2026 di MotoGP. Marc Marquez si è piazzato al secondo posto, mentre Pecco Bagnaia si trova più indietro in classifica. La sessione di qualifiche si è svolta sulla pista thailandese, con i piloti che hanno concluso le prove in ordine di posizione.

Doveva essere pole position e così è stato per Marco Bezzecchi a Buriram, in Thailandia. Il pilota italiano dell’Aprilia ha confermato quanto di buono mostrato nel corso del primo weekend del Mondiale 2026 di MotoGP, andando a prendersi la P1 con il tempo di 1’28”652. Alle sue spalle la Ducati del campione del mondo in carica, Marc Marquez, staccato di 0”035, e l’Aprilia Trackhouse dello spagnolo Raul Fernandez, a 0”224. Un time attack non perfetto per Bezzecchi, caduto nell’ultimo tentativo quando era in vantaggio rispetto al proprio riferimento precedente. Non il primo crash di giornata per “Bezz”, considerando quanto accaduto nella FP2, chiusa comunque ancora davanti a tutti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Bezzecchi in pole position a Buriram! Marc Marquez in piazza d’onore, Bagnaia arretrato

MotoGP, Marco Bezzecchi da record nel day-2 a Buriram. Marc Marquez cade ancora, Bagnaia competitivoCalato il sipario sulla seconda e ultima giornata di test di MotoGP a Buriram, in Thailandia.

Leggi anche: LIVE MotoGP, Test Buriram 2026 in DIRETTA: Marc Marquez sale in vetta davanti a Bagnaia e Bezzecchi

Approfondimenti e contenuti su Marco Bezzecchi.

Temi più discussi: MotoGP 2026. GP di Thailandia. La prima pole 2026 è di... Marco Bezzecchi! Poi Marc Márquez. Pecco Bagnaia solo 13° [RISULTATI]; Tra cadute e colpi di scena: Bezzecchi firma la prima pole 2026, Aprilia brilla, Bagnaia nei guai; MotoGP, Bezzecchi fa pole a Buriram e poi cade: Marquez 2° per 35 millesimi!; MotoGp, Gp Thailandia 2026: Bezzecchi il più veloce nelle libere.

MotoGP 2026. GP di Thailandia. La prima pole 2026 è di... Marco Bezzecchi! Poi Marc Márquez. Pecco Bagnaia solo 13° [RISULTATI]Terzo Raul, poi Diggia. Anche Martín in top 5, sesto Acosta. Male Vinales, Bastianini e Toprak - Bagnaia: non è riuscito a passare in Q2, partirà 13°, primo degli esclusi. Nelle Q1 tutti i migliori ... moto.it

MotoGP | Gp Thailandia: Bezzecchi, pole e caduta, Bagnaia fuori dalla Q2MotoGP Qualifiche GP Thailandia - Marco Bezzecchi conquista la pole position del Gran Premio della Thailandia classe MotoGP, gara inaugurale del Motomondiale 2026. Il pilota dell'Aprilia che era scivo ... motograndprix.motorionline.com

#MotoGP ¡POLE DE MARCO BEZZECCHI! #ThaiGP 2 M Márquez 3 Fernández 4 Di Giannantonio 5 Martín 6 Acosta 7 Á Márquez 8 Ogura 9 Morbidelli 10 Mir 11 Binder 12 Zarco x.com

Marco Bezzecchi SHATTERS the all-time lap record at Buriram to top MotoGP Practice #MotoGP #ThaiGP - facebook.com facebook