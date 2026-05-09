A Le Mans, il pilota ha conquistato la pole position, dominando le qualifiche della MotoGP. La griglia di partenza è stata caratterizzata da un caos tra i piloti, con particolare attenzione alle conseguenze del ritiro di uno spagnolo. La Ducati, senza il supporto di Marquez, si trova ora a dover rivedere la propria strategia. Resta da capire chi affiancherà il pilota in prima fila nella gara di domenica.

? Punti chiave Come cambierà la strategia Ducati senza il supporto di Marquez?. Chi salirà in prima fila dopo il ritiro dello spagnolo?. Perché l'infortunio di Marquez richiede un secondo intervento chirurgico?. Come influirà la pioggia sulla rimonta di Jorge Martin?.? In Breve Bezzecchi partirà secondo seguito da Fabio di Giannantonio in terza posizione.. Marquez subirà un secondo intervento alla spalla destra per una vite spostata.. Jorge Martin dovrà gestire la partenza dalla settima casella della griglia.. Meteo instabile con possibile pioggia a Le Mans per la gara domenicale.. Francesco Bagnaia otterrà la pole position per il Gran Premio francese di MotoGP a Le Mans dopo aver dominato la sessione di qualifica di sabato, in una griglia che subirà pesanti modifiche a causa del ritiro di Marc Marquez.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bagnaia domina a Le Mans: pole position e caos in griglia per Marquez

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