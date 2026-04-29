Baby gang e disagio giovanile Gratteri | Non penso che con un decreto legge avremo inversioni di tendenze

Il procuratore di Napoli è intervenuto a Roma per discutere di problemi legati alle baby gang e al disagio giovanile. Durante l’intervento, ha affermato che l’adozione di un decreto legge non cambierà le tendenze attuali. Nessuna altra informazione sui dettagli delle dichiarazioni o sulle misure proposte è stata fornita. La discussione si inserisce nel quadro delle sfide sociali che coinvolgono i giovani nelle città italiane.

Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, è intervenuto nella giornata di ieri a Roma per affrontare una delle tematiche più delicate del nostro tessuto sociale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Baby gang, violenza e rapine da parte dei minori. Ne ho parlato a Dritto e rovescio.

Notizie correlate

Stretta su baby gang e coltelli tra giovani, multe ai genitori: ecco cosa prevede il decreto legge sulla sicurezzaCortei e manifestazioni off limits per i violenti e i sospetti, un registro separato per i reati con "causa di giustificazione", una pesante stretta...

Microcriminalità giovanile e baby gang, "Inclusione fallita": Bartolini invoca il pugno di ferroPer l'assessore insomma, "senza la responsabilizzazione delle famiglie e un atteggiamento forte" le bande di giovani "non la capiscono, hanno un...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Baby gang, disagio giovanile, nichilismo e responsabilità (28.04.2026); TREVISO | BABY GANG E DISAGIO TRA I GIOVANI: TORNA IL CAMPER ANTI-BULLI; Disagio giovanile, 137mila euro dalla Provincia: torna il camper contro le baby gang; Zona rossa, operatori anti baby gang: camper e due volontari per intercettare il disagio giovanile.

Lazio, finale e derby con gli Internazionali? Il Prefetto: Stiamo riflettendoÈ intervenuto a margine del convegno Baby gang, disagio giovanile, nichilismo e responsabilità il prefetto di Roma Lamberto Giannini. Tra le tematiche affrontate anche quelle ... lalaziosiamonoi.it

Zona rossa, operatori anti baby gang: camper e due volontari per intercettare il disagio giovanileTREVISO - Operatori di strada col camper nella zona rossa per intercettare i ragazzi e contrastare il disagio giovanile. Le attività inizieranno a maggio tra la stazione, via ... ilgazzettino.it