Attacco Usa-Israele all’Iran le reazioni dei leader mondiali Cina e Russia bussano all’Onu | Stop immediato alla guerra Si muove l’Ue

Gli Stati Uniti e Israele hanno condotto un attacco contro l’Iran, scatenando reazioni da parte dei leader mondiali. La Cina e la Russia chiedono all’Onu di fermare subito il conflitto, mentre l’Unione Europea si muove per gestire la crisi. La premier italiana ha espresso il sostegno a ogni azione che possa ridurre le tensioni a Teheran. La situazione resta sotto stretta osservazione internazionale.

Gli occhi del mondo su Teheran. La premier italiana Giorgia Meloni sostiene "ogni iniziativa che possa condurre a un allentamento delle tensioni”. Il presidente francese, Emmanuel Macron, convoca una riunione d’emergenza del Consiglio di difesa. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz, da Abu Dhabi, esprime preoccupazioni “molto, molto elevate" e invita l’Iran a tornare al tavolo dei negoziati con gli Stati Uniti e a mettere fine al suo programma nucleare. Il premier britannico Keir Starmer ribadisce l'appello del suo governo, già condiviso con Francia e Germania, contro ogni ulteriore "escalation" nella regione. Il premier spagnolo Pedro Sanchez: “Non possiamo permetterci un'altra guerra prolungata e devastante in Medio Oriente”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Israele e Usa attaccano l’Iran, Russia: “Colpito perché non si sottomette ai diktat”. Cina: “Evitare ulteriori escalation”La Cina, tra le principali destinatarie del messaggio implicito nell’attacco degli Stati Uniti all’Iran, ha lanciato un avvertimento contro ulteriori...

Usa e Israele attaccano, Iran risponde: Medio Oriente in fiamme. Media: Forse Khamenei è morto. Araghchi: E' vivo da quel che soUsa e Israele hanno lanciato oggi sabato 28 febbraio un attacco all'Iran. Esplosioni a Teheran, ma anche a Isfahan, Qom, Karaj, Kermanshah, nella città di Tabriz e nella città portuale di Chabahar. Te ... adnkronos.com

Attacco Israele-Usa all’Iran, un italiano ad Abu Dhabi: Ho visto i missili in cielo, sono chiuso in casaUn italiano residente ad Abu Dhabi racconta a Fanpage.it di aver visto missili iraniani in cielo e i detriti cadere: Sono chiuso in casa con altri ... fanpage.it

+++ Attacco Usa e Israele a Iran, i media: «Khamenei è morto» +++ Incerte le sorti dell’ayatollah, la sua residenza è stata distrutta - facebook.com facebook

L’attacco #Usa- #Israele all’ #Iran: obiettivi, siti colpiti, risposta Nucleare e cambio di regime nell’agenda dell’operazione "Furia Epica" x.com