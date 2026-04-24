Una mail interna del Pentagono, diffusa venerdì 24 aprile dalla Reuters, ha rivelato alcune possibilità di azione contro gli alleati della Nato che non partecipano alle operazioni militari statunitensi contro l’Iran. Tra le opzioni discusse, si menziona anche la sospensione dalla Nato per quei paesi che non forniscono supporto alla coalizione. La comunicazione indica un tentativo di rafforzare il coinvolgimento degli alleati nella campagna militare.

Una mail interna del Pentagono, rivelata venerdì 24 aprile dalla Reuters, ha svelato una serie di opzioni per p unire gli alleati della Nato che non sostengono le operazioni militari statunitensi nella guerra contro l’Iran. Tra le misure contemplate figura la possibile sospensione della Spagna dall’Alleanza Atlantica, una mossa che avrebbe un impatto simbolico significativo sui rapporti transatlantici. Il documento interno descrive la frustrazione americana per la riluttanza o il rifiuto di alcuni paesi membri di concedere agli Stati Uniti i cosiddetti diritti Abo, acronimo che sta per Access, Basing, Overflight. Si tratta dei diritti di accesso al territorio, stazionamento nelle basi militari e sorvolo dello spazio aereo, considerati dal Pentagono come il livello minimo in assoluto per la Nato.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Usa contro Spagna: “Sospensione dalla Nato” per chi non aiuta nella guerra all’Iran

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