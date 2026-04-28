Nel rapporto pubblicato da Libera si evidenziano circa 165 miliardi di euro spesi nel settore del gioco d’azzardo nel corso del 2025. La cifra, che ha suscitato grande sorpresa, mette in luce l’entità delle transazioni legate a questa attività. La presenza di questa somma nei dati ufficiali solleva domande sulla regolamentazione e sulle normative attualmente in vigore. Si tratta di una cifra che fa riflettere sulla portata economica del settore.

Si rimane sempre più increduli nel leggere le cifre da capogiro contenute nell’ultimo dossier di Libera sul gioco d’azzardo nell’anno 2025. Lo sbigottimento si tramuta in indignazione, se esaminiamo le implicazioni economiche e culturali del fenomeno, ma soprattutto constatando l’inadeguatezza delle risposte date sino ad ora a quella che ormai è una vera e propria emergenza sociale. Il dato complessivo è eloquente: oltre 165 miliardi di euro la spesa complessiva in Italia, con un aumento del 9% del gioco online rispetto al 2024. Nel dossier si parla di deriva sociale, che sta divorando intere comunità, impoverendo famiglie, ampliando le diseguaglianze ed offrendo spazi di profitto alle organizzazioni criminali.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - 165 miliardi spesi in gioco d’azzardo: i dati di Libera lasciano increduli. Perché è permesso?

Notizie correlate

Gioco d'azzardo, nelle Marche spesi oltre 4 miliardi di euro nel 2025. Ancona 'maglia nera' nella regioneIl gioco d’azzardo continua a far segnare un trend in crescita sulla base dei dati forniti dal ministero dell’Economia ed elaborati dall’associazione...

Campania, 21,5 miliardi bruciati nel gioco d'azzardo: il rapporto di LiberaNel 2025 il volume di denaro destinato al gioco d'azzardo in Campania ha superato i 21,5 miliardi di euro, segnando un incremento del 4,7% sul 2024.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Libera: In Calabria nel 2025 spesi 6 miliardi in gioco d’azzardo; Gioco d’azzardo, spesi 730 milioni nella Tuscia; Gioco d’azzardo in crescita: Campania seconda, allarme mafie; Gioco d’azzardo: cresce nel Lazio, nel 2025 si sono spesi 17,4 miliardi.

Libera, ‘nel 2025 aumenta gioco d’azzardo, oltre 165 miliardi di euro +5%’(ANSA) – ROMA, 17 APR – ll grande affare del gioco d’azzardo non si ferma né rallenta. Si continua a giocare tanto, ci si indebita con ripercussioni sociali, economiche e sanitarie. A confermarlo sono ... espansionetv.it

Libera, in Calabria nel 2025 spesi oltre 6 miliardi in gioco d'azzardoCatanzaro - In Calabria, nel 2025 si è giocato d'azzardo una cifra pari a 6.172.265.586 in aumento rispetto all'anno precedente quando ... lametino.it

Torna “Libera”, la fortunata serie con Lunetta Savino nei panni di una giudice in Friuli Venezia Giulia: le riprese della seconda stagione termineranno in città il 2 maggio al Tribunale di Trieste - facebook.com facebook

Controllo di Vicinato, via libera ufficiale: presentato il progetto per la sicurezza urbana. “Delibera attesa da 3 anni” x.com