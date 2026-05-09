Aziende incubo maltempo | Allerte da migliorare

Da lanazione.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Aziende di varie regioni hanno segnalato difficoltà crescenti a causa delle condizioni meteorologiche avverse. Durante un incontro organizzato da Confindustria Toscana Centro e Costa, si è discusso delle criticità legate alle allerte maltempo, con particolare attenzione alle aree colpite e alle risposte delle autorità. L’evento si è svolto nel Mugello, un territorio che ha visto un aumento di segnalazioni riguardo ai danni causati dalle precipitazioni intense.

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Non è certo un caso che l’iniziativa di Confindustria Toscana Centro e Costa si sia tenuta in Mugello. Un’iniziativa rivolta agli imprenditori – e alla quale erano invitati anche gli amministratori locali, in gran parte assenti – per un’analisi a 360 gradi delle problematiche legate ai rischi di catastrofi naturali. Anche negli ultimi anni il Mugello di eventi del genere ne ha conosciuti parecchi, terremoti, alluvioni, esondazioni e frane. E’ recente, e ancora aperta, la ferita dell’alluvione del marzo 2025 quando furono molte le aziende mugellane, nell’industria come nell’artigianato e nel commercio, finite sott’acqua, con gravissimi danni alle merci e ai macchinari.🔗 Leggi su Lanazione.it

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