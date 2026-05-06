Toscana nella morsa del maltempo | alberi caduti allagamenti e allerte Segui la diretta

La Toscana sta affrontando un'intensa ondata di maltempo, con alberi caduti e allagamenti in diverse zone. Una perturbazione atlantica, alimentata da due fronti molto attivi, sta causando precipitazioni abbondanti e continuerà a farlo nelle prossime ore. La situazione ha portato a numerose allerte e interventi di emergenza lungo tutta la regione. La protezione civile ha attivato le procedure di sicurezza per gestire le criticità che si stanno verificando.

Firenze, 6 maggio 2026 – La Toscana si trova stretta in una morsa di forte maltempo. Una profonda perturbazione atlantica, alimentata da due fronti molto attivi, ha scaricato e continuerà a scaricare ingenti quantità di pioggia. Nelle ultime ore intense precipitazioni hanno interessato il nord della Toscana soprattutto le province di Pistoia, Prato, e Lucca. Oltre 110 mm cumulati caduti a Marliana, 109 mm a Montemurlo. Nelle prossime tre ore precipitazioni, localmente a carattere di rovescio o isolato temporale, più probabili sulle province di Massa Carrara, Lucca e Pistoia. Una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta dopo le 7 in via Maremmana, nel Comune di Calcinaia, per soccorrere una persona.🔗 Leggi su Lanazione.it

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