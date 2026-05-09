L'associazione AVS ha comunicato che l'impegno dei volontari nei rifugi non sarà più garantito come in passato. La questione riguarda la gestione quotidiana delle strutture e la possibilità di sostenere nuovi progetti infrastrutturali nei rifugi Martello e Tre Scarperi. Restano da chiarire le modalità di funzionamento future e le eventuali alternative per assicurare i servizi previsti. La situazione solleva domande sulla continuità delle attività in assenza di volontari.

? Domande chiave Come cambierà la gestione dei rifugi senza il supporto dei volontari?. Quali nuovi progetti infrastrutturali attenderanno i rifugi Martello e Tre Scarperi?. Perché l'urbanizzazione nei comprensori sciistici minaccia l'identità delle montagne?. Come influirà il turismo sulle malghe e sulla toponomastica storica?.? In Breve L'associazione conta 83.000 soci con un quarto sotto i 25 anni.. Rifugi Martello e Tre Scarperi riceveranno lavori di risanamento tra il 2026 e il 2028.. Kompatscher invita a limitare l'accessibilità turistica per proteggere le malghe.. Simeoni denuncia urbanizzazione e disboscamenti in Val Martello e al Passo di Monte Giovo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Avs, Simeoni: l’impegno dei volontari non è più una risorsa garantita

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