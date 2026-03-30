Negli ultimi tempi, un numero crescente di giovani donne sceglie di sottoporsi alla crioconservazione degli ovociti, anche se in buona salute, per pianificare una futura gravidanza. Questa pratica, nota come social egg freezing, comporta costi economici e può causare stress fisico. Di recente, un’attrice ha annunciato di aver deciso di congelare gli ovuli, valutando questa opzione per il futuro.

L ’attrice Kristen Stewart ha rivelato di aver congelato gli ovuli perché forse vorrà dei figli in futuro. Le sorelle Khloé e Kourtney Kardashian lo hanno fatto entrambe alla soglia dei 40, per sentire di avere il controllo della propria vita. E poi c’è l’attrice Emma Roberts, nipote di Julia, a cui è stato caldamente consigliato poco prima dei 30 anni, quando ha avuto la diagnosi di endometriosi. La lista delle testimoni famose della crioconservazione degli ovociti ormai è lunghissima: mettere in cassaforte la possibilità di diventare madri per quando si sarà pronte a esserlo mentalmente o fisicamente, per esempio dopo che si è superata una malattia, è sempre più frequente fra le celebrità e non solo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Sempre più giovani donne, anche in salute, si affidano alla crioconservazione dei propri ovociti per programmare una gravidanza - comunque non garantita. Ma il social egg freezing ha dei costi: economici e di stress per il corpo

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