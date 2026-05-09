Aversa abbandona una cucciola in strada | investita e morta denunciato

A Aversa, un uomo è stato denunciato dopo aver abbandonato una cucciola di tre mesi in strada. La piccola è stata investita e ha perso la vita poco dopo. La vicenda ha attirato l’attenzione della polizia, che ha avviato le indagini. La denuncia è arrivata in seguito a un esame delle circostanze e delle testimonianze raccolte.

Denunciato ad Aversa un uomo accusato di aver abbandonato una cucciola di tre mesi poi investita e morta. Per lui anche il ritiro della patente. Ha abbandonato la sua cagnolina di appena tre mesi in strada, lasciandola al proprio destino. Poco dopo il cucciolo è stato investito da un’auto in transito ed è morto nonostante il trasporto urgente dal veterinario. È accaduto nelle prime ore della giornata ad Aversa, in provincia di Caserta. Gli agenti della Polizia Provinciale di Caserta, coordinati dal colonnello Biagio Chiariello, sono riusciti a identificare il responsabile grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.🔗 Leggi su 2anews.it

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