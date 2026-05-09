Aversa abbandona una cagnolina di 3 mesi | rischio 7 anni e ritiro patente

Aversa, una persona è stata denunciata dopo aver abbandonato una cagnolina di tre mesi. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso il momento e hanno aiutato a identificare il responsabile. La Polizia Provinciale ha raccolto prove che collegano l’individuo all’atto di abbandono, portandolo a rischiare fino a sette anni di reclusione e il ritiro della patente. Le indagini sono ancora in corso e si attendono eventuali sviluppi.

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? Punti chiave Come hanno fatto le telecamere a identificare il responsabile?. Quali prove ha raccolto la Polizia Provinciale per la denuncia?. Perché l'uomo rischia anche il ritiro della patente di guida?. Come si sono evolute le sanzioni per l'abbandono di animali?.? In Breve Polizia Provinciale di Caserta guidata dal colonnello Biagio Chiariello identifica il responsabile.. Denuncia presentata presso la procura di Napoli Nord per abbandono di animali.. Nuove norme in vigore collegano sanzioni penali al ritiro della patente.. Comando ha controllato circa 320 animali in quattro mesi sul territorio.. Un uomo ad Aversa rischia fino a sette anni di carcere dopo aver lasciato una cagnolina di soli tre mesi in strada, finendo per farla morire investita da un veicolo nelle prime ore di questo sabato 9 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aversa, abbandona una cagnolina di 3 mesi: rischio 7 anni e ritiro patente ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Aversa, abbandona cagnolina di tre mesi poi investita e uccisa. Uomo denunciato, rischia fino a sette anni di carcere Aversa, abbandona una cagnolina che muore investita: identificato e denunciato dalla Polizia ProvincialeTempo di lettura: 2 minutiLa Polizia Provinciale di Caserta ha identificato e denunciato l’uomo responsabile dell’abbandono di una cagnolina di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Abbandona una cagnolina che muore investita: beccato il proprietario 'orco'; Nasce il Club Orgogliosi Partenopei: quando la passione per il Napoli diventa eccellenza; Milinkovic-Savic scherza con Alessandro Buongiorno dopo Como-Napoli: Mike Tyson chi?; Rita De Crescenzo dopo l'arresto del figlio. La notte non mi faceva più dormire, sono una mamma per la legalità. Aversa, abbandona una cagnolina di tre mesi in strada: investita e uccisa, l’uomo scoperto e denunciatoAversa - Erano le 3.50 di mattina quando una Fiat Punto si è fermata lungo una strada di Aversa. Il conducente è sceso dal veicolo e ha abbandonato sul manto ... cronachedellacampania.it Aversa, abbandona cagnolina di tre mesi poi investita e uccisa. Uomo denunciato, rischia fino a sette anni di carcereIndividuato grazie alle telecamere, l’uomo è accusato di abbandono di animali. Ritirata anche la patente dopo la segnalazione al prefetto. fanpage.it Orgoglio D’Aversa, Toro scossa derby Juve, ti giochi tutto Buongiorno con la prima pagina di Tuttosport del 9 maggio x.com