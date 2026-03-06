Gallarate pirata investe un minorenne e non si ferma | identificato e denunciato dalla polizia locale

A Gallarate, un minorenne è stato investito da un'auto pirata che non si è fermata dopo l'incidente. La polizia locale ha avviato le indagini e, grazie alle testimonianze e alle telecamere di sorveglianza, ha identificato e denunciato il conducente coinvolto. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale, ma le sue condizioni non sono state rese note.

Gallarate (Varese), 6 marzo 2026 – È bastato un attimo di distrazione per trasformare una mattina qualunque a Gallarate in un episodio di tensione. Un minorenne stava attraversando sulle strisce pedonali quando un’auto, senza fermarsi, lo ha travolto. Il conducente è fuggito lasciando dietro di sé l’eco dei freni e lo sgomento dei passanti. Ma la fuga è durata poco: grazie alla prontezza della polizia locale, alle testimonianze raccolte e ai rapidi accertamenti, il veicolo è stato rintracciato in breve tempo. Il giovane, fortunatamente, non ha riportato gravi lesioni, ma il cuore dei cittadini è rimasto stretto dall’angoscia di quanto appena accaduto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

