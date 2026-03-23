Il boato nelle viscere della montagna svelato il mistero del Gran Sasso

(Adnkronos) – Una ricerca multidisciplinare pubblicata sulla rivista Scientific Reports del gruppo Nature ha analizzato un evento acustico di forte intensità registrato all'interno del massiccio del Gran Sasso nell'agosto 2023. Lo studio, frutto della collaborazione tra l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e le Università di Pisa, Sapienza di Roma e L’Aquila, ha utilizzato un approccio multiparametrico per spiegare le dinamiche interne della montagna e del suo acquifero profondo. Il fenomeno, avvertito come un "boato" nei Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS), è stato ricondotto a variazioni fisiche repentine del sistema idrico sotterraneo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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