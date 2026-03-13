radcliff nelle viscere del pianeta

Radcliff, figura leggendaria, si immerge nelle profondità del pianeta, affrontando ambienti ostili e sfide estreme. La sua presenza si colloca in un passato imprecisato, un tempo avvolto dal mistero e dalla leggenda, dove le imprese eroiche si mescolano alle storie tramandate nel corso dei secoli. La narrazione si concentra sulle sue azioni e sulle sue capacità, senza ipotesi o interpretazioni.

In un passato indeterminato, com’è sempre la dimensione del mito, incontriamo una figura straordinaria per capacità e imprese. Il divino Radcliff è oggetto delle più svariate narrazioni, che lo collocano al centro degli eventi salienti della storia umana; sembra anzi averli precorsi, grazie alle sue facoltà profetiche. Ma il protagonista di Machina Mystica di Pietro Verzina (edito da Pièdimosca, pp. 400, euro 18) è davvero un personaggio misterioso e prodigioso soprattutto per i suoi viaggi al centro della Terra, intrapresi penetrando nell’occhio rettangolare di una capra. Durante il suo primo viaggio nelle viscere del pianeta, Radcliff... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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