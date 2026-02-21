Sannio sicurezza nei cantieri | tre aziende sospese e sanzioni per lavoro in nero

Nel Sannio, le ispezioni dei carabinieri hanno rilevato irregolarità in tre aziende, causando la sospensione delle attività e sanzioni per oltre 18.000 euro. La causa principale è stata la presenza di lavoratori in nero e condizioni di sicurezza non conformi. Durante le verifiche, i militari hanno trovato operai senza contratto e macchinari privi di protezioni adeguate. Le operazioni si sono concentrate soprattutto nel settore edilizio, con controlli approfonditi in diversi cantieri della zona.

Nel corso dei controlli sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 18.000 euro; 4 imprenditori sono stati deferiti a piede libero per irregolarità in materia di tutela dell’incolumità dei lavoratori; sono state impartite numerose prescrizioni per assenza del documento di valutazione dei rischi aziendali (D.V.R.); mancata sorveglianza sanitaria; assenza di formazione dei lavoratori alle mansioni svolte; aperture verso il vuoto non protette nei cantieri edili per prevenire cadute dall’alto. Inoltre, 3 aziende sono state sospese per violazioni gravi in materia di sicurezza sul lavoro eo impiego di lavoratori in nero. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

