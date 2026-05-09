L’Avellino ha conquistato la qualificazione ai play-off, segnando un passo importante nella stagione. Dopo aver lottato durante tutto il campionato, la squadra si prepara ora alla fase successiva, con l’obiettivo di proseguire il cammino e mantenere viva la speranza di raggiungere traguardi più ambiziosi. La qualificazione rappresenta un risultato ottenuto grazie agli sforzi di tutto il gruppo, che ora si concentra sulle sfide future.

Tempo di lettura: 3 minuti L’ Avellino si prende i play-off e adesso vuole continuare a sognare. Quello che fino a qualche settimana fa sembrava soltanto un traguardo lontano, oggi è diventato realtà: i biancoverdi hanno chiuso la regular season all’ottavo posto e martedì sera saranno di scena al “Ceravolo” contro il Catanzaro nel turno preliminare degli spareggi promozione. Un risultato costruito nel tempo, nato soprattutto nel momento più delicato della stagione. Tra gennaio e febbraio, infatti, il club irpino attraversò una fase complicata che portò alla decisione della società di cambiare guida tecnica. Via Biancolino, dentro Ballardini. Una scelta forte, voluta con convinzione dal patron Angelo Antonio D’Agostino, che in quel momento guardava già oltre la semplice salvezza.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino, il premio per chi non ha mai smesso di crederci

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