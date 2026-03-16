Avellino studenti in Prefettura a lezione di finanza etica | Vogliamo raggiungere anche chi ha smesso di andare a scuola

In una mattina di marzo, nel salone della Prefettura di Avellino, un gruppo di studenti si è riunito per partecipare a una lezione di finanza etica. L’incontro ha coinvolto giovani provenienti da diverse scuole del territorio, con l’obiettivo di sensibilizzare anche chi ha smesso di frequentare regolarmente le lezioni. L’evento ha attirato l’attenzione di rappresentanti istituzionali e insegnanti presenti in sala.

AVELLINO — In questa mattina di marzo, il Salone della Prefettura di Avellino si anima del fervore degli studenti. Giungono dal liceo, dal Convitto Nazionale "Pietro Colletta", da numerosi istituti cittadini e provinciali. Si sono riuniti per confrontarsi su denaro, dipendenze e insidie digitali. Non si tratta di una lezione frontale: gli organizzatori, già incontrati nelle rispettive aule, ora cedono il passo alle domande dei giovani. L’occasione è la Global Money Week 2026, la settimana mondiale dell’educazione finanziaria promossa dall’OCSE e dal Comitato nazionale per l'Educazione Finanziaria, giunta quest’anno alla sua tredicesima edizione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati Dalla violenza di genere al cyberbullismo: sessanta studenti a lezione dalla polizia in Prefettura“Nuovi cantieri di educazione civica”, questo il progetto che da anni impegna la questura di Torino che, periodicamente, tiene viva l'attenzione dei... Altri aggiornamenti su Avellino studenti in Prefettura a... Argomenti discussi: Ludopatia e gioco d’azzardo, incontro il 16 marzo nel Salone della Prefettura; ArcelorMittal, il presidio di lavoratori e sindacati davanti la Prefettura.