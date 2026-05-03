Viktor Gyokeres ha dichiarato di non aver mai smesso di credere nella possibilità di battere il Manchester City nella corsa al titolo. La notizia è stata diffusa recentemente dal sito 101greatgoals, suscitando l’attenzione degli appassionati di calcio. La sua dichiarazione arriva in un momento in cui si discute delle chance delle squadre di competere con i più forti del campionato. Gyokeres ha espresso fiducia nel potenziale della sua squadra in questa stagione.

2026-05-02 21:10:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Viktor Gyokeres ha segnato due gol e Bukayo Saka ne ha aggiunto un terzo mentre l’Arsenal ha demolito il Fulham 3-0 contro l’Emirates sabato portandosi sei punti di vantaggio in testa alla Premier League a tre partite dalla fine. Gyokeres ha aperto le marcature al nono minuto, agganciando un assist di Saka per concludere. Saka ha raddoppiato al 40? prima che Gyokeres colpisse Bernd Leno con un colpo di testa nel primo tempo di recupero per mettere il pareggio al di là di ogni dubbio prima dell’intervallo. Mikel Arteta è stato entusiasta nel valutare la prestazione dopo il fischio finale.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - “Non abbiamo mai smesso di crederci” – Gyokeres sostiene l’Arsenal per battere il City nella corsa al titolo

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