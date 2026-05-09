Nella partita tra Avellino e Modena, l'incontro si è deciso all'ultimo minuto grazie a un autogol di Bagheria. L'azione decisiva si è verificata nei minuti finali, alterando il risultato finale. Dopo l'errore, Bagheria ha mostrato reazioni visibili in campo. L'allenatore Sottil ha schierato diversi giocatori non titolari, senza spiegazioni ufficiali sulla scelta della formazione.

? Domande chiave Come ha reagito Bagheria dopo l'errore decisivo che ha cambiato il match? Perché Sottil ha scelto di schierare così tanti elementi non titolari? Chi sono i giovani talenti che hanno debuttato con il Modena? Come ha fatto la difesa dell'Avellino a neutralizzare le spinte di Palumbo??? In Breve L'autogol di Bagheria è scaturito dal cross di Missori al tramonto del primo tempo. Sottil ha effettuato turnover per preparare la squadra al preliminare contro Juve Stabia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Avellino batte il Modena: l’autogol di Bagheria decide il match

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