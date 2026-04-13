Al campo Provasi, la Castellanzese ha vinto 1-0 contro la Leon in una partita decisiva per la zona retrocessione. La rete decisiva è arrivata grazie a Chessa, che ha sbloccato il risultato. La vittoria permette alla squadra di rafforzare la propria posizione in classifica, mantenendo vive le speranze di salvezza. La partita si è svolta in un contesto di grande tensione tra le due formazioni.

Al campo Provasi, la Castellanzese ha consolidato la propria posizione in classifica battendo la Leon per 1-0 in una sfida cruciale per la salvezza. Il singolo episodio decisivo è stato firmato da Chessa al 23? del primo tempo, permettendo ai padroni di casa di accumulare 39 punti e distaccare di ben 8 lunghezze la Varesina, situazione che, secondo il regolamento, garantirebbe ai neroverdi l’esonero dal playout. L’efficacia tattica di Del Prato e la freddezza di Chessa. La gara si è aperta con un ritmo serrato, dove le due formazioni hanno scelto di non attendersi, preferendo un gioco aperto. La strategia della Castellanzese, impostata su un modulo 4-3-3, ha subito immediatamente esito positivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castellanzese batte la Leon: Chessa decide il match e vola verso

Serie D. Chessa, cento di queste gioie: "La Castellanzese scelta di vita»Su come si debba vivere il calcio non ha dubbi: "Deve essere innanzitutto passione e voglia di divertirsi".

Sfida aperta a un Chievo deluso. La Folgore pronta al match point. E in D la Leon aspetta il SondrioNon è un match point – perché ci sono ancora ancora molte gare da giocare – ma poco ci manca per la Folgore Caratese chequesto pomeriggio alle 14.