Truffa sul web | finto cucciolo di razza in vendita a prezzo vantaggioso denunciato un 55enne

Un uomo di 55 anni è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Avella con l’accusa di aver messo in atto una truffa online. L’indagato avrebbe venduto un cucciolo di razza a un prezzo molto basso, ingannando l’acquirente. L’indagine ha portato alla denuncia in stato di libertà dell’uomo, proveniente dalla provincia di Forlì-Cesena.