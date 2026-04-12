Truffa sul web | finto cucciolo di razza in vendita a prezzo vantaggioso denunciato un 55enne
Un uomo di 55 anni è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Avella con l’accusa di aver messo in atto una truffa online. L’indagato avrebbe venduto un cucciolo di razza a un prezzo molto basso, ingannando l’acquirente. L’indagine ha portato alla denuncia in stato di libertà dell’uomo, proveniente dalla provincia di Forlì-Cesena.
I Carabinieri della Stazione di Avella hanno denunciato in stato di libertà un 55enne della provincia di Forlì-Cesena, ritenuto responsabile di truffa.La dinamica: trattativa online e pagamenti senza ricevere il caneL’indagine ha preso avvio dalla denuncia presentata da una donna del posto che.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Cucciolo di cane di razza a prezzo vantaggioso, ma è una truffaTempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Stazione di Avella hanno denunciato in stato di libertà un 55enne della provincia di Forlì-Cesena,...
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