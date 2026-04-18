Monaco-Auxerre domenica 19 aprile 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Domenica 19 aprile 2026 alle ore 15:00 si giocherà la partita tra Monaco e Auxerre, con le formazioni ufficiali e i convocati già annunciati. La sfida si disputa allo stadio del Monaco, che arriva alla partita dopo un precedente stop. L'incontro è valido per la giornata di Ligue 1 e rappresenta un'occasione importante per entrambe le squadre, con quote e pronostici già disponibili.

Dopo essersi fermato sul più bello il Monaco di Pocognoli apre la domenica di Ligue1 sfidando in casa il pericolante Auxerre. Gli asemists hanno trovato un Paris FC in gran forma e in serie positiva e ha trovato il capolinea di una lunga serie positiva che lo ha riportato ai margini della zona Champions. Sono sempre e comunque 4 i punti di distacco sul. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Monaco-Auxerre (domenica 19 aprile 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati Notizie correlate Monaco-Auxerre (domenica 19 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiDopo essersi fermato sul più bello il Monaco di Pocognoli apre la domenica di Ligue1 sfidando in casa il pericolante Auxerre. Auxerre-Nantes (sabato 11 aprile 2026 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocatiSfida salvezza che potrebbe chiudere o riaprire i conti a 6 giornate dalla fine della Ligue1: l’Auxerre di Pelissier affronta in casa il Nantes di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ligue 1: preview Monaco-Auxerre; Monaco-Auxerre: le probabili formazioni e lo streaming del match di Ligue1; Monaco vs Auxerre Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Ligue 1 19-04-2026; Special buses in place for AS Monaco v AJ Auxerre this Sunday. Monaco-Auxerre: le probabili formazioni e lo streaming del match di Ligue1Monaco-Auxerre si gioca domenica 19 aprile 2026 alle ore 15:00. I padroni di casa vogliono ripartire dopo il ko. Guardala gratis su Bet365 ... derbyderbyderby.it Pronostico Monaco-Auxerre: la legnata subito alle spalleMonaco-Auxerre è una partita della trentesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it Principato di Monaco - Principauté de Monaco - Monte Carlo facebook