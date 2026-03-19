Sabato 21 marzo 2026 alle 21:00 si svolge la partita tra Nizza e Paris Saint Germain, con le formazioni ufficiali, quote e convocati già annunciati. Il Paris Saint Germain, guidato da Luis Enrique, cerca di ottenere i tre punti in trasferta contro il Nizza di Puel, dopo aver liquidato il Chelsea con otto gol nel precedente impegno.

Liquidato con 8 gol il Chelsea in un dominio incontrastato per tutti i 180 minuti il Paris Saint Germain di Luis Enrique è di scena sul campo del Nizza di Puel per prendersi il primato in Ligue1. Intanto gli Aiglons con la vittoria di Angers tirano un sospiro di sollievo e mandano a 8 punti di distacco dal terzultimo posto. C’è ancora molto da lavorare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Nizza-Paris Saint Germain (sabato 21 marzo 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Parigini a Nizza senza Barcola a caccia dei 3 punti

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