Autovelox in Ticino | le 39 località in cui si rischia la multa dall' 11 al 17 maggio

Dal 11 al 17 maggio, in diverse località del Ticino saranno attivi controlli con autovelox su strade che ogni giorno vengono percorse da numerosi frontalieri provenienti dalla regione di Como. In totale, 39 località saranno soggette a verifiche della velocità, con l’obiettivo di applicare eventuali multe a chi supera i limiti previsti. Le operazioni interesseranno zone di transito e aree centrali delle diverse località della regione.

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