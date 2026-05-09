Autovelox in Ticino | le 39 località in cui si rischia la multa dall' 11 al 17 maggio

Da quicomo.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 11 al 17 maggio, in diverse località del Ticino saranno attivi controlli con autovelox su strade che ogni giorno vengono percorse da numerosi frontalieri provenienti dalla regione di Como. In totale, 39 località saranno soggette a verifiche della velocità, con l’obiettivo di applicare eventuali multe a chi supera i limiti previsti. Le operazioni interesseranno zone di transito e aree centrali delle diverse località della regione.

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Nuovi controlli della velocità sulle strade del Ticino, con particolare attenzione anche alle zone attraversate ogni giorno da migliaia di frontalieri comaschi diretti verso la Svizzera. La polizia cantonale e le polizie comunali hanno diffuso l’elenco delle località interessate dai radar mobili.🔗 Leggi su Quicomo.it

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