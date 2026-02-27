Autostrada A11 | tratto Lucca est-Capannori chiuso per due notti

L’autostrada A11 tra Lucca est e Capannori sarà chiusa per due notti consecutive. La chiusura riguarda un tratto specifico e si svolgerà in orari notturni, senza indicazioni di variazioni temporali. La decisione è stata comunicata dalle autorità competenti e riguarda le attività di manutenzione programmate lungo quella porzione di strada. Nessun dettaglio su eventuali lavori o motivazioni specifiche viene fornito.

-dalle 22:00 di lunedì 2 alle 6:00 di martedì 3 marzo 2026, sarà chiuso il tratto Lucca est-Capannori, verso Firenze. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Lucca est, seguire le indicazioni per Capannori e rientrare in A11 a Capannori. -dalle 22:00 di martedì 3 alle 6:00 di mercoledì 4 marzo, sarà chiuso il tratto Capannori-Lucca est, verso Pisa. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Capannori, seguire le indicazioni per Lucca e rientrare in A11 a Lucca est. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A11: tratto Lucca est-Capannori chiuso per due notti Autostrada A11: tratto Altopascio-Capannori chiuso per due nottiIn alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altopascio, percorrere la SP61 e rientrare in A11 a Capannori. Autostrada A11: tratto Chiesina Uzzanese-Altopascio chiuso per due notti-dalle 22:00 di lunedì 9 alle 6:00 di martedì 10 febbraio, sarà chiuso il tratto Chiesina Uzzanese-Altopascio, verso Pisa. Una selezione di contenuti sullo stesso tema. Temi più discussi: Chiusa per oltre due ore la A11 fra Lucca Est e il bivio per la bretella; Autostrada A11: tratto Chiesina Uzzanese-Montecatini chiuso stanotte; Autostrada A1 | regolarmente aperta stazione di Arezzo Tratto Allacciamento Direttissima Baccheraia e Roncobilaccio chiuso una notte. Autostrada A11: tratto Lucca est-Capannori chiuso per due nottiROMA – Sull’autostrada A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, sarà chiuso il tratto compreso tra Lucca est e Capannori, in entrambe le direzioni, nei ... firenzepost.it A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO LUCCA EST-CAPANNORI IN ENTRAMBE LE DIREZIONIA11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSURE NOTTURNE TRATTO LUCCA EST-CAPANNORI IN ENTRAMBE LE DIREZIONIRoma, 27 febbraio 2026 - Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per ... trasporti-italia.com #notiziario - Edizione delle 17.30 #viabiliTOS Sulla Variante di Valico, tra il bivio con la #A1 e Badia, in direzione Firenze, traffico rallentato per materiali dispersi in carreggiata. Sulla Autostrada #A11, tra Firenze ovest e Prato est verso Pisa, coda per traffico - facebook.com facebook #at_Prato questa sera LINEA R1 deviata per lavori notturni nel tratto fiorentino dell'Autostrada A11. Dettagli su at-bus.it/avvisi x.com