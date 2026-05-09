Autostrada A1 | incendio nella galleria Santa Lucia tra Barberino e Calenzano Coda verso Firenze

Da firenzepost.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, intorno alle 14:35, un incendio si è sviluppato nella galleria Santa Lucia, tra Barberino e Calenzano, lungo l’autostrada A1. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente per gestire la situazione. Attualmente, si registrano code in direzione di Firenze a causa dell’incidente. La viabilità nel tratto risulta rallentata mentre le operazioni di spegnimento sono in corso.

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Sul posto inviata una squadra, un’autobotte e un carro aria. Incendio sotto controllo sono in corso le operazioni di raffreddamento dell’incendio. Intorno alle 15:30 il Tratto dell’A1 è stato riaperto Attualmente, il traffico circola su una sola corsia e si registrano 4 km di coda in direzione Firenze. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il...🔗 Leggi su Firenzepost.it

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