Incidente in galleria sulla A1 tra Calenzano e Barberino | tratto chiuso

Alle 19:45 di ieri, i vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti sulla A1, tra Calenzano e Barberino di Mugello, a seguito di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante destinato al trasporto eccezionale. L’incidente si è verificato in una galleria, portando alla chiusura del tratto autostradale tra le due località. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso per gestire la situazione.

I vigili del fuoco del comando di Firenze (distaccamenti di Barberino di Mugello, Calenzano e Firenze Ovest) sono intervenuti alle 19:45 sull’autostrada A1 - all'altezza del comune di Barberino di Mugello - per un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante adibito a trasporto eccezionale di.🔗 Leggi su Firenzetoday.it A1 tra Firenze e Bologna, autostrada bloccata per neve #neve Autostrada A1: tratto Calenzano Sesto Fiorentino-Barberino chiuso per una notteIn alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, percorrere la SP8 Militare Barberinese, seguendo la segnaletica gialla... Autostrada A1: tratto Calenzano Sesto Fiorentino-Barberino chiuso per due nottiIn alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, percorrere la SP8 seguendo la segnaletica gialla indicante “Bologna” e...