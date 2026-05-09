Da lunedì prossimo ripartiranno i servizi di autobus notturni, con ogni autista impegnato in un turno settimanale. I mezzi saranno dotati di telecamere e sorvegliati da vigilantes, per garantire maggiore sicurezza durante le corse. La ripresa del servizio ha suscitato alcune reazioni, ma al momento non sono stati annunciati cambiamenti o sospensioni. La decisione riguarda principalmente la gestione del servizio e la sicurezza degli utenti.

Perugia, 9 maggio 2026 – Una tempesta in un bicchier d’acqua sembra essere quella che ha interessato nelle ultime ore il servizio notturno di Busitalia. In un faccia a faccia che si è svolto tra i vertici dell’azienda del trasporto pubblico umbro e i sindacati, sono state illustrate le caratteristiche che avranno le corse, i tragitti, i tempi e il personale che verrà coinvolto. Tutto era nato da alcune recriminazioni circolate in una lettera, in cui gli autisti – comprensibilmente – chiedevano garanzie precise proprio perché il servizio si svolge nel cuore della notte, dalle 22,30 alle 5 del mattino. Così i sindacati hanno chiesto all’azienda che le regole e i contratti venissero rispettati.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Autobus notturni, si parte lunedì. Mezzi con telecamere e vigilantes: un turno settimanale per ogni autista

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