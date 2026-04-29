di Lorenzo Vezzaro Inchiesta Rocchi: domani le domande a Gervasoni sul ‘fatti i fatti tuoi’ e sulle possibili pressioni in sala VAR. Il lavoro della Procura di Milano prosegue senza sosta e ora punta i riflettori su un episodio che ha segnato profondamente la scorsa stagione. Al centro delle indagini che alimentano l’ inchiesta su Rocchi e sul sistema arbitrale, è finita la sfida tra Inter e Roma del 27 aprile 2025, match terminato 0-1 e ricordato per il clamoroso rigore negato a Yann Bisseck. Nonostante la gara non sia ancora ufficialmente tra i cinque capi d’accusa principali, i magistrati intendono analizzare a fondo la gestione di quell’episodio per verificare se esistesse un meccanismo di condizionamento esterno volto ad alterare l’esito del campionato.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inchiesta Rocchi, gli inquirenti vogliono vederci chiaro su Inter-Roma e sul rigore negato a Bisseck

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